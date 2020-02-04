Galatasaray iki oyuncusuyla yollarını ayırdı

Babel ve Steven Nzonzi’yi gönderdikten sonra elinde 16 yabancısı kalan Galatasaray, sayıyı 14’e düşürmek için, iki oyuncunun kontratını dondurmak zorunda kaldı.







Sarı Kırmızılı ekipte, Yuto Nagatomo ve Luyindama TFF'ye bildirilen listede yer almadı. Fanatik'in haberine göre devre arası transfer döneminde Marcelo Saracchi, Jesse Sekidika ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray'da yabancı sayısı 17'ye yükselmişti.





İlk etapta Fransız oyuncu Steven Nzonzi'nin sözleşmesini fesh eden Galatasaray,sayıyı 14’e düşürmek için, iki oyuncunun kontratını dondurmak zorunda kaldı.





Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama ve Japon sol bek Nagatomo TFF'ye bildirilen listede yer almadı. Aslan’ın TFF listesine bildirdiği 14 yabancı ise Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Linnes, Jesse Sekidika ve Andone oldu.





Transfer döneminde gelenler ve gidenler ise şöyle:





Gelenler: Henry Onyekuru (Monaco-kiralık), Marcelo Sarachhi (Leipzig-kiralık), Jesse Sekidika (Eskişehirspor), Erkan Süer (Boluspor)





Gidenler: Ryan Babel (Ajax-kiralık), Steven Nzonzi (Rennes), Emre Taşdemir (Hes Kablo Kayserispor-kiralık), Batuhan Ahmet Şen (Hekimoğlu Trabzon -kiralık), Emre Mor (Olympiakos)