Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor arasında tarihe geçecek 7 gollü maç /05 Ocak 2021 22:15

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor arasında tarihe geçecek 7 gollü maç

Deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, adeta bir gol düellosuna sahne olan maçtan 4-3 mağlup ayrıldı.

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Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı maçta Galatasaray, Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Antalyaspor beraberliğiyle liderlik koltuğunu kaptıran Galatasaray, Konya deplasmanında da kazanamadı. 7 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı kartın çıktığı 90 dakika Konyaspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi. 7 eksikle geldiği Konya'dan mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükselme fırsatını kaçırdı, 30 puanla 4. sırada kaldı. 2 maç sonra kazanan Konyaspor ise 22 puanla 8. sıraya yükseldi.

Maçtan önemli anlar

Diagne, 38. dakikada boş kaleye atamadı; dönen top Konyaspor golü oldu. Daci'nin ceza sahası içindeki vuruşunda top ağlarla buluştu. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırdı, VAR incelemesi sonrasında hakem orta noktayı gösterdi. 

44'te Diagne, net bir fırsattan yararlanamadı; hakem, 45'te Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Yardımcı hakem pozisyon öncesi ofsayt olduğunu tespit etti. 

45+3'te ise Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanattan Oğulcan Çağlayan'ın ortaya çıkardığı  topu tamamlayan Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı. Galatasaraylı futbolcular gol sonrası Omar'ın formasını gösterdi ve talihsiz bir kaza geçiren takım arkadaşlarını unutmadı. 

İkinci yarı ise hızlı başladı. Henüz 43. saniyede Guilherme'nin soldan ceza sahasına ortasında ön direkte Daci, topa dokundu. Meşin yuvarlak, sağ direğe çarpıp ağlarla buluştu. 

76'da Diagne tekrarlanan penaltıyı gole çevirirken; maça 2-2'lik eşitlik geldi. İsmail Kartal'ın itirazları nedeniyle atıldığı maçın 82. dakikasında Uğur Demirok, penaltıdan Konyaspor'u 3-2 öne geçirdi. 90+2'de Kravets'in golüyle Konyaspor farkı 2'ye çıkardı: 4-2. 

90+4'te Oğulcan Çağlayan'ın golü Galatasaray'ı ümitlendirse de başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 4-3 galip ayrıldı. 

Rakibine tarihinde ilk kez 4 gol atan Konyaspor, bu galibiyetle puanını 22 yaptı, Galatasaray ise 30 puanda kaldı ve maç fazlasıyla liderliğe yükselme fırsatını kullanamadı. 

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