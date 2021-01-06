Galatasaray’ın eski kalecisi yoğun bakımda

Napoli, Juventus ve bir dönem de Galatasaray’da forma giyen eski kaleci 44 yaşındaki Morgan De Sanctis, Hyundai marka aracılığıyla Roma Cristoforo Colombo caddesi üzerinde ciddi bir kaza geçirdi. Acil olarak ameliyata alınan Sanctis’in kaburgalarının kırıldığı ve dalağının bir kısmının operasyonla alındığı öğrenildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Sanctis’in hayati tehlikesi olmadığı, durumunun stabil olduğu, kontrol amaçlı 24 saat izleneceği belirtildi.







2017 yılında Monako’da oynarken jübile yaparak futbolu bırakan De Sanctis, Roma Futbol Klubü’nde spor direktörü olarak çalışıyor. De Sanctis, 2008/2009 sezonunda 1 dönem de Galatasaray’da kiralık olarak forma giymiş, performansı beğenilmediği için Türkiye’den ayrılarak İtalya’ya dönmüştü. De Sanctis İtalya’nın efsanevi kalecilerinden biri olarak biliniyor.