Samanyolu Haber /Gündem / Maydonoz Döner’e ‘cemaat’ operasyonu: 353 gözaltı /21 Şubat 2025 13:47

Maydonoz Döner’e ‘cemaat’ operasyonu: 353 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Maydonoz Döner’e cemaate finansman sağladığı iddiasıyla operasyon yapıldığını duyurdu. Ayrıca şirkete kayyım atandı.

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Yerlikaya, 31 ilde düzenlenen nefret operasyonlarında aralarında 10 kamu görevlisinin de bulunduğu 353 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya’ya göre bir KHK’lının dönercide çalışması, döner zincirine hissedar olması, ticari faaliyetlerde bulunması, faturayla mal satıp karşılığında ücretini yasal yollarla alması suç.

Bakan Ali Yerlikaya, Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat’ta ‘Kıskaç 40 ’ismini verdiği operasyonda 353 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan 31 ilde operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyım atandığı belirtildi.


Galatasaray, Maydonoz Döner ile sponsorluk anlaşması yapmıştı.

KHK’LILARIN DÖNERCİ AÇMASI SUÇ SAYILDI

Franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüten Maydonoz Döner’in bünyesinde hukuksuz cemaat soruşturmaları sonucu haklarında işlem yapılmış KHK’lı kişileri çalıştırdığını belirten Bakan Yerlikaya, KHK’lı kişilerin bedelini ödeyerek döner zincirine hissedar olmasını suç saydı.

Döner zincirinin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediğini ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığını belirten Bakan Yerlikaya, KHK’lı kişilerin Maydonoz Döner şubelerine fatura ile mal satıp karşılığında resmi yollardan parasını almasını örgütsel faaliyet olarak nitelendirdi. Yerlikaya, Maydonoz Döner’in yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiğini ileri sürerken bir işletmede olabilecek tüm ticari faaliyetleri ‘terör’ suçu saydı.
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