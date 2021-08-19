Galatasaray’ın tur şansı İstanbul’a kaldı

Nurullah Kaya | samanyoluhaber.com





Danimarka ekibine misafir olan Galatasaray tur şansını Türkiye’deki maça bıraktı. Sarı kırmızılı takımın golü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan, Randers'ın golü ise 54. dakikada Frederik Lauenborg'dan geldi.







Galatasaray, Randers deplasmanında Muslera, Yedlin, Alpaslan, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Marcao, karşılaşmada yer almadı. Marcao'nun yerine savunmada Alpaslan Öztürk, sağ bekte Sacha Boey'in yerine, Deandre Yedlin vardı. Forvette ise Mustafa Muhammed görev yaptı.





Kerem Aktürkoğlu iyi oynadı





Randers, maçın başında kanatlardan Galatasaray kalesinde uzun süre gol aradı hatta Galatasaray kalesine isabetli şutlar göndermeyi başardı. Randers'ın hücumlarına karşı koyan Galatasaray, oyunun 8. dakikasında oldukça net bir pozisyonu gole çeviremedi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen son vuruşta başarılı olamadı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Fernando Muslera, aut atışı sırasında çok büyük bir hata yaptı. Muslera, topu ceza sahasının önündeki Randers'lı oyuncu Marvin Egho'ya gönderdi. Bu fırsatı iyi kullanan Egho, Muslera ile karşı karşıya kaldı ama tecrübeli kaleci hatasını telafi etti. Maçta çok iyi çalışan Aktürkoğlu, maçın 26. dakikasında, ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa çarparak ağlara gitti ve Galatasaray deplasmanda öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı.





Maçın ikinci yarısında Galatasaray maça hakim başladı. Ancak savunmada yapılan basit hatalar, maçın kaderini değiştirdi. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içinde kargaşa yaşandı. 54. dakikada Galatasaray savunması topu uzaklaştıramayınca, Lauenborg o kalabalıkta son dokunuşu yaparak topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu. Beraberlik sonrası Terim, Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Fehouli, Aytaç Kara ve Radamel Falcao'yu oyuna dahil etti. Daha çok hücum odaklı bu geniş çaplı değişiklik netice vermedi. Sarı kırmızılı ekip deplasmanda aradığı ikinci golü bulamayınca, mücadele 1-1 berabere bitti. Galatasaray, 26 Ağustos Perşembe günü Randers ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.



