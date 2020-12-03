Galatasaray’ın üç yıldızından korona itirafı

YouTube yayınında konuşan futbolculardan Arda Turan, koronavirüse yakalandığı ilk dört-beş gün için “çok kötüydü” ifadelerini kullandı.







Arda Turan yaşadıklarını şöyle anlattı:





“Çok ateşim vardı. Şu an iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım. Hijyen, maske, mesafe çok önemli. Bu işin şakası yok. Önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olur.”





Younes Belhanda da sağlık durumunun artık iyi olduğunu söyledi. Belhanda ''Şu an iyiyim, Covid gitti! 14 gün antrenman yapamadım. Evde kaldım sürekli. Yemek yiyip uyudum. Yedi ve 10-11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat ve koku alamıyordum. Şimdi geçti ama, tekrar iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.





Ryan Babel de şunları anlattı:





“Evde kalmak, temiz hava almak, pozitifken yapmamız gereken bu. İzolasyon. Hem kendini, hem başkalarını korumalıyız. Tekrar takım arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum. Kondisyonumu tekrar kazanmam gerekecek.''