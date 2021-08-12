Galatasaray İskoçya'dan 4 gollü galibiyetle dönüyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.





Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında St. Johstone'a konuk oldu.





Sarı-kırmızılı ekip, 29. dakikada Diagne'nin golüyle öne geçti. St. Johnstone, İsmail Çipe'nin 36. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.





İkinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Emre Kılınç'ın attığı gollerle maçı 4-2 kazanıp turu geçti. Karşılaşmanın son golü 90+3. dakikada O'Halloran'dan geldi.





Galatasaray play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.