Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray İskoçya'dan 4 gollü galibiyetle dönüyor /12 Ağustos 2021 23:23

Galatasaray İskoçya'dan 4 gollü galibiyetle dönüyor

İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında St. Johstone'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 29. dakikada Diagne'nin golüyle öne geçti. St. Johnstone, İsmail Çipe'nin 36. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Emre Kılınç'ın attığı gollerle maçı 4-2 kazanıp turu geçti. Karşılaşmanın son golü 90+3. dakikada O'Halloran'dan geldi.

Galatasaray play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.
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