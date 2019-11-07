Galatasaray İspanya'da tarihi fark yedi, Terim 'utandık' dedi

Sarı kırmızılılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma şansını yitirdi. Grupta 1 puanda kalan ve üst tura yükselme şansı kalmayan sarı kırmızılı ekip henüz golle tanışamazken, Real Madrid 7 puana ulaştı. Ev sahibi ekibin 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo ise maçta hat-trick yaparken takımının galibiyetinde başrol oynadı. Galatasaray'ın mağlubiyetinin 2002 yılında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 6-0 yenildiği maçın da tarihi olan 6 Kasım'a denk gelmiş olması dikkat çekti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynana karşılaşmada ev sahibi Real Madrid Galatasaray karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Eflatun beyazlılar henüz 4. dakikada Marcelo'nun pasında yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderen Rodrygo'nun golüne engel olamadı. Genç oyuncu, 7. dakikada Marcelo'nun sağ ayağıyla yaptığı ortaya vurduğu kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran isim olmayı başardı.

Real Madrid 13. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı ve topun başına takım kaptanı Sergio Ramos geçti. Tecrübeli stoper panenka vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkardı.

45. dakikada topu ağlara gönderen Fransız oyuncu Karim Benzema farkı 4'e çıkardı ve ilk yarının skorunu tayin eden isim oldu.

81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Fransız Benzema skoru 5-0 getirdi. Rodrygo 90+3'te maçın sonucunu ilan etti: 6-0.

TERİM: SORUMLU BENİM

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0'lık skorla kaybetmesinin ardından konuşan Terim, "Sorumlu benim, çocuklarda bir şey yok" dedi





Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid’e 6-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, sahadaki oyuna büyük tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Terim, sadece üzülmediklerini ayrıca utandıklarını da belirtti.





Aldıkları farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade eden Fatih Terim, "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık. Mücadele eden bir takım, beraber oynayan bir takım… Dün basın toplantısında bunları söylemiştik ama bunu başaramadık. Üzgünüz, onları da üzdüğümüz için de üzgünüz. Real Madrid'e yenilebilirsiniz ama böyle değil. Yapacak bir şey yok. Ocak ayına kadar bu oyunculara ihtiyacımız var. Ben her basın toplantısında mesajlar verdim zaten. Bugün söylenecek tek şey; yazık" şeklinde konuştu.





Real Madrid’i oynadığı futboldan dolayı tebrik eden Terim, “Real Madrid bugün muhteşemdi, onları tebrik ediyorum. Karşısında ise direnmeyen, mücadele etmeyen bir takım vardı. Real Madrid de erken goller bulunca rahatladı tabii ki ama çok çok iyilerdi” dedi.





'Sorunları benim çözmem gerekiyor'





Sorumluluğu kendi üzerine aldığını belirten deneyimli teknik adam, “Burada çeşitli sorunlarımızı daha rahat bir platformda konuşabiliriz ama bazı yapmak istediğimiz şeyler için beklemek zorundayız. Tarzımızı, stilimizi değiştirmeliyiz. ‘Biz oyuncuların geçmişine yatırım yapıyoruz, geleceğine yapmalıyız’ demiştim zaten. Mücadele etmediğimiz için kızıyoruz, sorunları benim çözmem gerekiyor. Farklı mağlup olduğumuz için konuşuyoruz. Bu oyunu hep beraber oynayıp keyif almalıyız, bunu hiçbir şekilde beceremedik. Herhalde sorunları halledemediğim için sorumlu benim, kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok” diye konuştu.