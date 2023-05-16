Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray İstanbulspor engelini Mauro Icardi’yle aştı /16 Mayıs 2023 22:48

Galatasaray İstanbulspor engelini Mauro Icardi’yle aştı

Lider Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle mağlup ederek zirvedeki avantajını devam ettirdi. Galatasaray ve İstanbulspor'un birer topu direkten dönerken, bir golü de VAR uyarısı sonrası iptal edildi. Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten altı dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında lider Galatasaray, İstanbulspor’un konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve bir maç fazlası olan Beşiktaş’ın beşer puan önünde lider giren Galatasaray, bu galibiyetle son dört haftaya girilirken avantajını korudu.

Galatasaray’da Milot Rashica’nın vuruşunda direk gole izin vermezken, Mauro Icardi’nin kaydettiği ikinci gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan lider Galatasaray böylece puanını 76’ya yükseltirken, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan İstanbulspor 35 puanda kaldı.

RASHICA DİREĞE TAKILDI

Maçta 12. dakika oynanırken Yapılan baskı sonrası kapılan topta Milot Rashica’nın ceza sahası yayından kaleye gönderdiği yerden şutu yan direğe çarpıp sahaya geri döndü.

İlk yarının uzatma dakikalarında Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica’nın vuruşu kaleyi bulmadı. VAR odasının uyarısı ile pozisyonu izleyen Tugay Kaan Numanoğlu Milot Rashica’nın şutunu çektikten sonra Tuncer Duhan Aksu’nun müdahalesinin faul olduğu kararını vererek beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mauro Icardi’nin ağlara gönderdiği topla Galatasaray 1-0 öne geçti.

İKİNCİ GOL VAR’DAN DÖNDÜ

Bu golden iki dakika sonra Galatasaray’da Mauro Icardi topu bir kez daha ağlara gönderdi. Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden ortasında Okan Erdoğan’a çarpan top kendi kalesine doğru yönelirken, Mauro Icardi çizgi dibinde yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi. VAR sisteminin incelemesi sonrası gol Mauro Icardi’nin ofsaytta olması nedeniyle Tugay Kaan Numanoğlu tarafından iptal edildi.

ZANIOLO ALTI DAKİKADA ATILDI

Nicolo Zaniolo ceza sahasında Mehmet Yeşil’e yaptığı kontrolsüz sert müdahaleye Tugay Kaan Numanoğlu önce sarı kart gösterdi. VAR sisteminin uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kartı iptal edip Nicolo Zaniolo’yu direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

ICARDI YİNE SAHNEDE

Galatasaray Mauro Icardi’nin 89. dakikada attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz’ın pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına koşu yapan Mauro Icardi ara pasını aktardı. Sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Mauro Icardi tek vuruş ile topu ağlara gönderdi.

MUAMMER DE DİREĞİ GEÇEMEDİ

Karşılaşmada 90+3. dakika oynanırken Onur Ergün’ün pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya’nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği plase vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi.

DUBOIS ALTI MAÇ SONRA İLK 11’DE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11’ini zorunlu tek değişiklik haricinde korudu. Okan Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey’nin yerine Leo Dubois’ya görev verdi.

Galatasaray’ın Fransız sağ beki Leo Dubois, 6 lig maçının ardından ilk 11’de forma giydi. Ligde son olarak 26. haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor mücadelesine ilk 11’de başlayan Leo Dubois, sonrasındaki 6 maçın 4’ünde forma giydi. Tecrübeli futbolcu, söz konusu müsabakalarda sonradan oyuna dahil olarak süre buldu.
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