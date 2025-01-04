Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray kaldığı yerden devam! Göztepe engelini de aştı /04 Ocak 2025 22:06

Galatasaray kaldığı yerden devam! Göztepe engelini de aştı

Galatasaray Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe’yi ağırladı. Rakibini 2-1 mağlup eden Aslan, namağlup liderliğini sürdürdü.

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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe takımları, RAMS Park Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşma tempolu başladı.  8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1. 43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

YUNUS ATMAYA DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray gol için baskı kurarken aradığı gol dakika 61’de geldi. Mertens, ceza yayından ceza sahasının sağ tarafına hareketlenen Yunus'a derinlemesine bir pas gönderdi. Yunus'un ceza sahasının sağından çektiği şut, kalenin uzak köşesinde ağlarla buluştu. Böylece Yunus Akgün, üst üste 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

Maçın 84. dakikasında Galatasaray’ın Torreira ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Karşılaşma Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle noktalandı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 47’ye yükseltti ve namağlup liderliğini devam ettirdi. Göztepe ise 28 puanda kaldı.
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