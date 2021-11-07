Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı /07 Kasım 2021 18:14

Galatasaray Karagümrük deplasmanında 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında  Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü 68. dakikada oyuna giren ve 69. dakikada fileleri havalandıran Andrea Bertolacci attı. Galatasaray, bu gole 88. dakikada Mustafa Muhammed ile cevap verdi.

Evinde oynadığı son 12 lig maçını kaybetmeyen Karagümrük, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Karagümrük, Galatasaray'a karşı üst üste 3. maçta da yenilmedi ve puanını 19'a yükseltti. Deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde puan kaybeden Galatasaray ise 21 puana çıktı ancak lider Trabzonspor ile fark 9 puana çıktı.

Galatasaray, milli aradan sonra Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karagümrük ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
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