Samanyolu Haber /Spor / Karagümrük, Galatasaray'ı son saniyede devirdi: İşte son puan durumu /18 Aralık 2020 22:07

Karagümrük, Galatasaray'ı son saniyede devirdi: İşte son puan durumu

Galatasaray'ı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayan Fatih Karagümrük, maçın son anlarında 10 kişi kaldığı sırada bulduğu golle 2-1 yendi.

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Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligin 13. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Son dakikaları nefes kesen maçta Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46'da Alassane Ndao ve 90+11'de Mevlüt Erdinç kaydetti.

Galatasaray'ın tek golünü 90+6'da penaltıda Mbaye Diagne attı.

Maçta 3 kırmızı kart çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın 69. dakikasında kırmızı kart gördü.

Fatih Karagümrük'te Enzo Roco, 90+9'da atıldı.

Galatasaray'da da Marcao maçtan sonra kırmızı kart gördü.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fatih Karagümrük, puanını 20'ye yükseltti. Ligde 6 maç (5 galibiyet, 1 beraberlik) sonra mağlup olan Galatasaray ise 23 puanda kaldı.

Puan durumu

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