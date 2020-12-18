Karagümrük, Galatasaray'ı son saniyede devirdi: İşte son puan durumu

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 69. dakikada kırmızı kart gördü.





Ligin 13. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.





Son dakikaları nefes kesen maçta Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 46'da Alassane Ndao ve 90+11'de Mevlüt Erdinç kaydetti.





Galatasaray'ın tek golünü 90+6'da penaltıda Mbaye Diagne attı.





Maçta 3 kırmızı kart çıktı





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın 69. dakikasında kırmızı kart gördü.





Fatih Karagümrük'te Enzo Roco, 90+9'da atıldı.





Galatasaray'da da Marcao maçtan sonra kırmızı kart gördü.





Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fatih Karagümrük, puanını 20'ye yükseltti. Ligde 6 maç (5 galibiyet, 1 beraberlik) sonra mağlup olan Galatasaray ise 23 puanda kaldı.





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