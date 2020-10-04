Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında kaybetti





Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı 1-0 yendi.Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.





KASIMPAŞA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI





Ev sahibi ekibin 19. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.





Karşılaşmanın 19. dakikasında Hajradinovic'in ara pasıyla savunma arkasına sakan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinen aşırttı. Top yan direkten dönerken pozisyonu takip eden Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Orkun Aktaş ofsayt bayrağı kaldırdı. Pozisyon VAR'dan yeniden incelendi. Pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşılırken, öncesinde Galatasaraylı Diagne'ye faul yapıldığı belirtildi.





Pozisyonu ekrandan yeniden inceleyen hakem Cüneyt Çakır, golü iptal etti ve Galatasaray lehine faule hükmetti. Bu arada oyun inceleme sırasında yaklaşık 4 dakika durdu.





45+2. dakikada Kasımpaşa mücadelenin tek golünü kaydetti. Aytaç Kara'nın kendi sahasından uzun pasıyla sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ceza sahasının sağ köşesinden çıkardığı sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.





İlk yarı bu skorla sona erdi.





İkinci yarıda oyunun hakimiyetini eline alan sarı-kırmızılı ekip, kurduğu baskıya ve girdiği gol pozisyonlarına rağmen skoru değiştiremedi. Galatasaray'ın baskısından çıkamayan lacivert-beyazlı takım da fileleri havalandıramadı.





Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmayınca maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





Ligdeki ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, ilk kez mağlup oldu.





Kasımpaşa ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.





FATİH TERİM SAHAYI TERK ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın uzatma dakikalarını beğenmeyince karşılaşma bitmeden sahayı terk etti.





Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine Kol'a "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın" şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.