Galatasaray Kasımpaşa karşısında uzatmada yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada 34. dakikada 3-0 öne geçen Galatasaray, Kasımpaşa'nın geri dönüşüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında Nuno Da Costa'nın kaydettiği gol, Galatasaray'a ligdeki ilk puan kaybını yaşattı.



Victor Osimhen'in iki ve Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle 34. dakikada 3-0 öne geçen Galatasaray, 83. dakikaya 3-1 önde girerken, büyük heyecana sahne olan son dakikalarda Kasımpaşa'nın biri penaltıdan olmak üzere kaydettiği iki gole engel olamadı.



Bu sonucun ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan lider Galatasaray puanını 19, güçlü rakibi karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atan Kasımpaşa ise 7 yaptı.



OKAN BURUK'TAN ROTASYON



Teknik direktör Okan Buruk, son olarak 25 Eylül Çarşamba günü sahalarında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi.



OSIMHEN-ICARDI İKİLİSİ SAHADA



Teknik direktör Okan Buruk, sistem değişikliğine giderek takımını çift santrforla sahaya sürdü. Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimhen-Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Buruk, takımını geçmiş maçlardan farklı olarak 4-4-2 sistemiyle oynattı.



Karşılaşmada iki gole imza atan Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Nijeryalı yıldızın yerine Dries Mertens oyuna girdi. Galatasaray'ın 3. golünü kaydeden Mauro Icardi ise 74. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.



SALLAI İLK KEZ 11'DE



Galatasaray'ın yeni transferi Rolan Sallai ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekibin transfer döneminin son gününde Almanya'nın Freiburg takımından kadroya katılan Macar kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla ikinci maçına çıktı. Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna giren Sallai, Kasımpaşa müsabakasıyla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda mücadele etti. Tecrübeli futbolcu, ayrıca ilk kez RAMS Park'ta taraftarın önünde forma giydi.



KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI



GOL! 20. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın sol taraftan ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa bekletmeden vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı: 1-0



GOL! 28. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Gabriel Sara'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



GOL! 34. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı 3'e çıkardı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta Icardi, ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra dönerek vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 3-0



37. dakikada Barak'ın ortasında Da Costa'nın, altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.



GOL! 44. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Winck'in sağ kanattan ortasında Fall, ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve fileleri havalandırdı: 3-1



54. dakikada Kasımpaşa'nın penaltısı iptal oldu. Gökhan Gül'ün uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasına girmek isterken Jakobs meşin yuvarlağa müdahale etti. Bu müdahale sonrası Jakobs'un topa elle dokunduğunu düşünen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Oğuzhan Çakır, penaltı kararını iptal etti.



78. dakikada Aytaç Kara'nın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Berkan Kutlu'nun ters kafa vuruşunda, kaleci Muslera, son anda topu kornere çeldi.



GOL! 83. dakikada Kasımpaşa, penaltıdan durumu 3-2 yaptı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarptı. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hajradinovic, fileleri havalandırdı: 3-2



GOL! 90+5. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Espinoza'nın havalandırdığı topta Hajradinovic, topu kafayla altıpas çizgisinde bulunan Da Costa'ya indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-3