Galatasaray Kayseri'den de eli boş dönüyor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde 7 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, Kayserispor'dan tarihte ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Kayserispor, 48 yıl sonra Galatasaray'ı evinde yenmeyi başardı.





Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 39. dakikada Mame Thiam, 45. dakikada Emrah Başsan ve 53. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam kaydetti.





Bu mağlubiyetle Galatasaray'ın ligde deplasmanda 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.





1973-74 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray'ı evinde mağlup eden Kayserispor, lig tarihinde rakibine ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.





Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 8 puanda kaldı.





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