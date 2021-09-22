Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Kayseri'den de eli boş dönüyor /22 Eylül 2021 22:14

Galatasaray Kayseri'den de eli boş dönüyor

Geçtiğimiz hafta son dakikalarda kalesinde gördüğü golle evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray, bu hafta da deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenildi.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Ligde 7 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, Kayserispor'dan tarihte ilk kez bir maçta 3 gol yedi. Kayserispor, 48 yıl sonra Galatasaray'ı evinde yenmeyi başardı.

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 39. dakikada Mame Thiam, 45. dakikada Emrah Başsan ve 53. dakikada penaltıdan yine Mame Thiam kaydetti.

Bu mağlubiyetle Galatasaray'ın ligde deplasmanda 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

1973-74 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray'ı evinde mağlup eden Kayserispor, lig tarihinde rakibine ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 10'a çıkardı. Galatasaray ise 8 puanda kaldı.

Puan Durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Kayseri'den de eli boş dönüyor Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:22:23