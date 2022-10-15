Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu /15 Ekim 2022 23:07

Galatasaray Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu

Galatasaray evsahibi Kayserispor'a 2-1 yenildi.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Gavranovic ile 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Böylece Galatasaray, 17 puanda kalırken Kayserispor puanını 16'ya yükseltti. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kayserispor da deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak.



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