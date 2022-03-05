Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray Konya'da kayıp! /05 Mart 2022 21:34

Galatasaray Konya'da kayıp!

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'a ilk 20 dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup oldu ve Süper Lig'deki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanovic attı.

Galatasaray'a karşı kendi evinde oynadığı üst üste 2. lig maçını da kazanan Konyaspor, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve 52 puana yükseldi. Galatasaray'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 35 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Konyaspor ise Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.
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