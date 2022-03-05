Galatasaray Konya'da kayıp!

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.





Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanovic attı.





Galatasaray'a karşı kendi evinde oynadığı üst üste 2. lig maçını da kazanan Konyaspor, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve 52 puana yükseldi. Galatasaray'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 35 puanda kaldı.





Galatasaray, gelecek hafta Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Konyaspor ise Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.