Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Konya'dan 3 puanla dönüyor: İşte son puan durumu /26 Ocak 2020 21:18

Galatasaray Konya'dan 3 puanla dönüyor: İşte son puan durumu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'ın kaybettiği Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında iki maç ise henüz oynanmadı. İşte Spor Toto Süper Lig'de son durum.

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Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Falcao ve Emre Akbaba'nın golleriyle konuk ekip Galatasaray 2-0 önde kapattı. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında Falcao'nun yerine oyuna giren Adem Büyük'ün 79. dakikada attığı golle 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazanarak, puanını 33'e yükseltti.

Öte yandan Galatasaray'da Falcao ve Saracchi sakatlanarak oyunu terk ettiler. 

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic ve Thuram
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Maçın önemli dakikaları

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ömer Ali Şahiner’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hadziahmetovic'in şutunu kaleci Muslera köşeden çıkardı.

13. dakikada ceza sahası yakın bir noktada topla buluşan Feghouli’nin yerden şutu kaleci Serkan’da kaldı.

16. dakikada sol kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Falcao’nun kafa vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.

26. dakikada Emre’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın ortasında penaltı noktası gerisinden Falcao’nun şutu ağlarla buluştu. 0-1

39. dakikada sol kanattan Saracchi’nin ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre Akbaba’nın yerden şutu filelere gitti. 0-2

51. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner’in sağ çaprazdan ortasında arka direkte Thuram’ın gelişine şutu az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada ceza sahası dışından Miya’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera köşeye giden topu kontrol etti.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük, pasını sağ kanatta olan Mariano’ya gönderdi. Bu oyuncunun ortasında Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Shengelia’nın vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

Karşılaşma 3-0 Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan notlar

İttifak Holding Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın 72 golüne karşın yeşil beyazlı ekip 21 golle yanıt verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabaka ise 1-1 sona ermişti. Galatasaray, ligde rakibine 26 maçtır yenilmiyor. 

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru bu maçta görev almadı. Sakatlık sonrası çalışmaları devam eden Rumen golcü Florin Andone de maçın kadrosunda yer almadı.

3 oyuncu kart sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte, Konyaspor maçı öncesinde 2 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mücadeleye 11’de başlayan Lemina ile maç kadrosunda yer alan Younes Belhande ve Adem Büyük, Konyaspor karşısında sarı kar görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Hes Kablı Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de oluşan son puan durumu


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