Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray liderle farkı 2'ye indirdi /09 Kasım 2019 22:28

Galatasaray liderle farkı 2'ye indirdi

Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'e farklı kaybeden Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2 farklı mağlup ederek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor ile puan farkını da 2'ye indirdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 11.haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 22. dakikada Ömer Bayram ve 43. dakikada Feghouli kaydetti.

19. dakikada kontratağa çıkan Galatasaray, rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Ryan Babel'in ortasında, ceza sahası içinde hareketlenen Sofiane Feghouli'den önce Gaziantep savunması son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere attı.

22. dakikada Gaziantep FK yarı sahasının sağ kanadından kullanılan taç atışını savunma kafayla uzaklaştırdı; dönen topu önünde bulan Ömer Bayram uzak mesafeden sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi.

37. dakikada soldan çizgiye inen Emre Taşdemir'in ortasında, Ryan Babel'in üzerinden atladığı topa Sofiane Feghouli iyi vuramadı ve top kalecide kaldı.

43. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan getirip içeriye çevirdiği topu kale önünde sağ ayağıyla dokunarak tamamlayan Sofiane Feghouli farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

69. dakikada rakip ceza sahasının sağ çaprazında Ryan Babel'in ara pasında topla buluşan Sofiane Feghouli uzak köşeye yerden vurdu ancak top direkten dönerek kaleci Günay Güvenç'in kucağına geldi.

81. dakikada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Sofiane Feghouli'ye bir kez daha direk izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 19'a yükselten konuk ekip Galatasaray 4. sıraya yerleşirken, ev sahibi Gaziantep FK 15 puanla kendisine 9. sırada yer buldu.

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