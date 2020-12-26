Galatasaray liderlik koltuğunda

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar liderliğe yükselirken Trabzonspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.





Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, karşılaşmanın 44. dakikasında Arda Turan ile bulduğu golle birlikte devreye 1-0'lık avantajla girdi.





Diagne'nin yokluğunda maça 11'de başlayan Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.





Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.





Bu sonuçla birlikte puanını 29'a yükselten Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR





3' Galatasaray sol kanattan atak geliştirdi. İçeri yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Devamında Galatasaray bu kez sağ kanattan geldil ancak başarılı olamadılar.





6' Galatasaray'da Feghouli ceza sahasının hemen dışından şutunu kaleye gönderdi. Top az farkla üstten auta çıktı





11' Trabzonspor 11. dakikada gole çok yaklaştı. Uzun pasla buluşan Djaniny sağ çaprazdan dar açıdan şansını denedi. Top az farkla yandan auta çıktı





13' Galatasaray'da Taylan Antalyalı elle oynama sonucu sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.





21' Galatasaray'da Belhanda'nın soldan içeri kestiği topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.





25' Trabzonspor soldan uzak mesafeden serbest vuruş kullandı. Vitor Hugo savunmadan ileri çıktı, kafayı vurdu ancak Okan izin vermedi





27' Belhanda'nın yaptığı top kaybında Trabzonspor kontraya çıktı. Yusuf topu ceza sahasına kadar sürdü ancak savunma ayak koydu.





44' Galatasaray ilk yarının sonlarına doğru 1-0 öne geçti. Ceza alanı içinde Oğulcan'ın sağ çaprazdan vuruşu kaleciden döndü. Arda Turan topu tamamladı ve ağlarla buluşturdu.





48' Sağ kanatta Omar ile Emre Kılınç paslaştı. Devamında içeri gönderilen pas savunmadan döndü.





55' Ömer Bayram uzun pasını savunma arkasındaki Oğulcan ile buluşturdu. Oğulcan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi ancak önce ofsayt bayrağı kalktı ardından pozisyon VAR'da incelendi ve GOL geçerli sayıldı





60' Galatasaray Omar ile sağdan geldi. Onun ortasında Arda Turan kafayı vurdu ancak top savunmadan kornere çıktı.





66' Trabzonspor Afobe ile şansını denedi. Ceza sahasının dışından şutu auta çıktı





70' Trabzonspor'da Serkan'ın sağ kanattan içeriye gönderdiği pasta Donk hata yaptı ancak rakibinden önce davranıp topu uzaklaştırdı.





İLK 11'LER





TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.





GALATASARAY: Okan, Omar, Marcao, Donk, Saracchi, Belhanda, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Oğulcan