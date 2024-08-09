Galatasaray lige galibiyetle başladı!

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.



Hatayspor'un golü 52. dakikada Joelson'dan geldi. Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Sarı kırmızılılar, yeni transfer Batshuayi'nin 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-1 kazandı.



Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı kırmızılı formayla ligdeki ilk maçına golle başlamış oldu.



ÜST ÜSTE 12. MAÇI KAZANDI

Sarı kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

