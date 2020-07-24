Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray ligin son maçında yine kazanamadı /24 Temmuz 2020 23:20

Galatasaray ligin son maçında yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in son bölümünde kötü bir grafik çizen Galatasaray, sezonun son maçında karşılatığı Fraport-TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

SHABER3.COM

Galatasaray, ilk yarısını yenik kapadığı maçta Fraport-TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 56 puanla tamamladı.

Süper Lig'de sezonun son haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle sezonu 56 puanla tamamladı. Galatasaray'ın lig sıralamasındaki yeri Aytemiz Alanyaspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın ardından belli olacak.

Galatasaray'ın ligi 5. sırada tamamlaması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanıp kazanamayacağı, Avrupa'dan men cezası alan ve CAS'a başvuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayacak olan Trabzonspor'un durumuyla netlik kazanacak.

Fraport-TAV Antalyaspor ise sezonu 45 puanla tamamladı. Maç fazlasıyla 8. sırada olan Akdeniz temsilcisinin sıralamadaki yeri, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçına göre şekillenecek.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini  58. dakikada Marcelo Saracchi ve 65. dakikada Younes Belhanda (pen.) kaydetti.

Fraport-TAV Antalyaspor'a beraberliği getiren goller ise 19. dakikada Fredy ve 90+2. dakikada Gustavo Blanco'dan geldi.

PUAN DURUMU

???????
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray ligin son maçında yine kazanamadı Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:24:35