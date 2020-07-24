Galatasaray ligin son maçında yine kazanamadı

Galatasaray, ilk yarısını yenik kapadığı maçta Fraport-TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 56 puanla tamamladı.





Süper Lig'de sezonun son haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle sezonu 56 puanla tamamladı. Galatasaray'ın lig sıralamasındaki yeri Aytemiz Alanyaspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın ardından belli olacak.





Galatasaray'ın ligi 5. sırada tamamlaması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanıp kazanamayacağı, Avrupa'dan men cezası alan ve CAS'a başvuran, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final oynayacak olan Trabzonspor'un durumuyla netlik kazanacak.





Fraport-TAV Antalyaspor ise sezonu 45 puanla tamamladı. Maç fazlasıyla 8. sırada olan Akdeniz temsilcisinin sıralamadaki yeri, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçına göre şekillenecek.





Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 58. dakikada Marcelo Saracchi ve 65. dakikada Younes Belhanda (pen.) kaydetti.





Fraport-TAV Antalyaspor'a beraberliği getiren goller ise 19. dakikada Fredy ve 90+2. dakikada Gustavo Blanco'dan geldi.





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