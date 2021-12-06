Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray maçı öncesi Lazio'da dikkat çeken gelişme /06 Aralık 2021 21:59

Galatasaray maçı öncesi Lazio'da dikkat çeken gelişme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki son maçınca karşı karşıya geleceği İtalyan ekibi Lazio'a söz konusu maç öncesi yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro İmmobile, Sampdoria maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Dizinde şiddetli bir ağrı hissetti. Umarım bu sadece bir darbenin sonucudur ve hızlıca düzelir." ifadelerini kullandı.

İmmobile'nin durumu yapılan sağlık kontrollerinin sonrasında belli olacak.

31 yaşındaki Immobile bu sezon da formda bir süreç geçiriyor. Serie A'da 14 maçta 13 gole imza atan futbolcu 2 de asist yaptı.

Immobile, Avrupa Ligi'nde ise gruplarda çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti. Galatasaray'ın kazandığı ilk maçta 56 dakika süre alan futbolcu 1-0 biten maçta varlık gösterememişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray maçı öncesi Lazio'da dikkat çeken gelişme Sonraki Haber >>

Freedom Convention Turkey

Freedom Convention Turkey

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Katar’da Çavuşoğlu’na ‘Para için mi geldiniz’ sorusu: TRT yayını kesti

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

Gündoğdu Marşı'nı AKP'liler söyleyince çıt yok, Avukatlar söyleyince DHKP-C marşı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

MHP'liler bu kez, Alparslan Türkeş vakfının binasını bastı

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Türkiye'deki fakirliğin resmi...

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Halk, ucuz ekmek için yağmur altında kuyruğa girdi

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Yolcular, lastiği patlayan uçağı böyle ittiler

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Bugün TÜİK'in kapısını açmayan devlet(!), yarın YSK'nın kapısını açar mı?

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:02:01