Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray maçı sonrası Kasımpaşa cephesinden açıklama /14 Şubat 2021 21:23

Galatasaray maçı sonrası Kasımpaşa cephesinden açıklama

Kasımpaşa'nın Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maç sonrasında Kasımpaşa cephesinden maçın yönetimi konusunda bir açıklama geldiği belirtildi.

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Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray maçındaki hakem yönetimiyle ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Hakemlerin tarafsızlığını yitirdiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Süper Lig'in 25'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynadığımız maçta, bu sezon ki skandal hakem kararlarının bir devamını izledik. Müsabakanın 54'üncü dakikasında futbolcumuz Varga'ya ceza alanı içinde yapılan faulde verilmeyen penaltı, futbolumuzda kara bir leke olarak yerini aldı. Maç esnasında futbolcumuza yönelik yapılan faulleri görmezden gelen hakemler tarafsızlığını yitirmiştir. Tüm futbol otoritelerinin 'tartışmasız penaltı' olarak nitelendirdiği pozisyonu devam ettiren orta hakem Erkan Özdamar ile VAR hakemi Fırat Aydınus'un diyaloglarının yayınlanmasını, kamuoyunun aydınlanması açısından önemli buluyoruz. Öte yandan, hakem Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı son dönemde verdiği art niyetli kararlar gözümüzden kaçmamaktadır. Türk futbolundaki kalitenin yükselmesi adına hakemler her zaman adaletli yönetim göstermek zorundadır. Adaletsiz kararlar ile maçların sonucuna etki etmek bırakılmalıdır. Bu yapılanlar, en basit tabiriyle, pandemi şartlarında bile her türlü zorluğa rağmen saha çıkarak büyük özveri gösteren takımların emeğine saygısızlıktır. Her zaman tek amacı Türk futboluna hizmet etmek olan kulübümüz konunun takipçisi olacaktır."
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