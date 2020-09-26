Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Marcao'yu satmaktan vazgeçti /26 Eylül 2020 16:31

Galatasaray Marcao'yu satmaktan vazgeçti

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Marco, Roma'dan 13 milyon Euroluk transfer teklifleri almıştı. Galatasaray yönetimi ise 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Terim ise Marcao'nun satışını veto etti.

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Fanatik'in haberine göre adı Roma'yla anıldığı günden bu yana performansını sürekli yükselten Marcao'nun satışı iptal olabilir. Yönetim, 15 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyordu, ancak Fatih Terim, "Bu rakamlar az" diyerek işi veto etti.

Galatasaray, Marcao'yu satmaktan vazgeçti. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen, son Hajduk Split mücadelesinde ise kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkaran Brezilyalı futbolcu, Fatih Terim'in 1 numaralı gözdesi haline geldi.

Roma'nın 15 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeye hazırlanan yönetim, bu gelişme sonrası bekleme kararı aldı. Fatih hoca son basın toplantısında, "Marcao için bu rakamlar az" diyerek, transferi veto ettiğini kamuoyu ile paylaşmış oldu. Hem Marcao'da hem de Belhanda'da yaşanan yükseliş, satış konusunda sıkıntı yaşayan yönetimin elini kolunu bağladı.

Bu arada Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 2.5 milyon Euro'ya oynayan Ryan Babel'in de bir yere gitme niyeti yok.

Şu ana kadar gelen teklifleri düşük bulduğu için geri çeviren 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak ve Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor.
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