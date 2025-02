Galatasaray, Mourinho'yu UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek

Ayrıca, Sarı-Lacivertlilerin "teknik direktörlerinin söylemi hakkında göstereceği tavrın takip edileceği" detayına yer verildi. X'te yayınlanan gönderide, FIFA ve UEFA gibi uluslararası futbol organizasyonlarının desteklediği ve futbol dünyasında ırkçılıkla mücadele amacıyla kullanılan, "Say No To Racism - Irkçılığa Hayır De" sloganı da vardı.

Galatasaray, Salı gününün ilk saatlerinde yayınladığı bir sosyal medya gönderisinde Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) şikayet edeceklerini, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Duyuruda, Mourinho'nun Türkiye'de çalışmaya başladığı Temmuz 2024'ten bu yana "Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf ettiği" ve pazartesi akşamı İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve tarafların birer puanla sahadan ayrıldığı Süper Lig müsabakasının ardından "ırkçı" ifadeler kullandığı iddia edildi.Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şikayet kararına ilişkin hemen bir yanıt gelmedi.Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı ilk açıklamada, karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yönetmesine dair şu ifadeleri kullandı:"Maç bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, felaket olurdu' yorumunda bulundum."Sarı-Kırmızılıların "beraberlik" için oynadığını ve sonuçtan ötürü "çok mutlu olduklarını" öne süren Mourinho, hakem performansına ilişkin, "Hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu," şeklinde konuştu.Kariyeri boyunca Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma gibi kulüpleri yöneten Jose Mourinho, iki UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, bir UEFA Konferans Ligi, bir UEFA Süper Kupası gibi uluslararası başarılara sahip.Ocak 2024'te AS Roma'dan ayrılıp altı ay süreyle kulüpsüz kaldıktan sonra Temmuz 2024'te Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yeni sezon öncesi anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, Süper Lig 2024-2025 sezonunda şimdiye dek oynadığı 24 müsabakada topladığı 58 puanla, birinci sıradaki 64 puanlı Galatasaray'ın altı puan farkla gerisinde ikinci sırada bulunuyor.