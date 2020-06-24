Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK maçında 6 futbolcusu sarı, 1 futbolcusu da kırmızı kart gören Galatasaray'ı "takım halinde sportmenliğe aykırı" hareketten PFDK'ya sevk etti.







Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.06.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.





Galatasaray'da, 3-3 sona eren Gaziantep maçının son dakikasındaki penaltı öncesinde 6 saniye kuralının ihlal edilmesi tartışma yaratmıştı.





Futbol oyun kurallarına göre, "Eğer bir kaleci topu 6 saniyeden daha fazla bir süre elinde tutarsa, hakem bu hareketi vakit geçirme olarak değerlendirmeli ve endirekt serbest vuruşa karar vermelidir." maddesi kitapta yer alıyor.





6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorunda. Aksi halde endirekt serbest vuruş kararı verilir.





Galatasaray aleyhine verilen endirekt vuruşta, orta sahada Selçuk İnan, Okan Kocuk'u uyardı ve topu oyuna sokması yönünde işaretler yaptı.





Galatasaray'ın tecrübeli ismi, Okan topu eline aldıktan sonra meşin yuvarlağı Onyekuru ile Jimmy Durmaz'ı göstererek topu o bölgeye atmasını istiyor. Ancak, Galatasaray'ın kalecisi ağır davranıyor ve sonrasında hakem Alper Ulusoy, düdüğünü çalarak Gaziantep'e endirekt vuruş veriyor.





Kararın ardından Selçuk İnan'ın yaşadığı üzüntü dikkatlerden kaçmazken genç file bekçisinin topu elinde kaç saniye tuttuğu da ortaya çıktı.





3-2 önde olan Galatasaray, kullanılan bu endirekt vuruşun ardından Antep ekibinin kazandığı penaltı ile 3-3 berabere kalmış ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı.



