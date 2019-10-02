Galatasaray PSG karşısında puanı kaçırdı: İşte gruptaki son durum

Galatasaray, PSG karşısında basit hataların kurbanı oldu. Fransız ekibi Icardi’nin golüyle üç puanı aldı. Zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.





Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray evinde PSG’yi konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım tutuk başladığı maçın ikinci yarısında Icardi’nin golüne engel olamadı. PSG 1-0’la İstanbul’dan 3 puanla döndü. Sarı-Kırmızılı takım 1 puanda kalırken PSG 6 puanla liderlik koltuğunu sağlama aldı.





BASİT PAS HATALARI GALATASARAY’I FRENLEDİ





Galatasaray-PSG mücadelesinden önce grupta Real Madrid-Brugge maçı oynandı. Belçika temsilcisinin Madrid’ten 2-2 ile bir puan çıkarması Galatasaray’ın PSG karşısında alacağı sonuç grubunda geleceği açısından önemliydi.





Teknik Direktör Fatih Terim bu tip maçlarda doğru oyunu oynamanın önemine dünkü basın toplantısında değinmişti. Donk’un sahada olması, savunmanın ve hücuma geçişin bu maç için ne kadar önemli olduğunun göstergesiydi. PSG’de Neymar, Mbappe ve Cavani’nin olmaması bir avantajdı. Ancak sistemdeki üçlü gibi duran ve top paylaşımının dengeli olmaması Fransız ekibinin etkili gelmesine neden oldu.





Dİ MARİA İKİ KEZ GOLE YAKLAŞTI





Galatasaray maç başı itibariyle geçişleri yapamayınca PSG, Sarı-Kırmızılı takımı öne çıkarken hataya zorladı. 11. dakikada Sağ kanattan Meunier bomboş bir şekilde yüklendi. İçeri çevirdiği topu Di Maria durdurmadan kaleyi gönderdi. Kaleci Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.





15’te ise Belhanda’nın hatalı pasının ardından Galatasaray savunmasını yine hazırlıksız yakalandı. PSG’de Icardi, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Muslera parmaklarıyla topa dokundu, ardından da Sarabia’nın vuruşu ise yan ağlara takıldı.





GALATASARAY İL KEZ PASLAŞARAK GELDİ





Galatasaray pas trafiğini oluşturunca PSG’nin de baskısı kırıldı. 18. dakika tek paslarla gelen Sarı-Kırmızılı takım, Seri ile fırsatı değerlendiremedi. Ayak içi ile yaptığı vuruş direğe yakın bir şekilde auta çıktı. Galatasaray oyun olarak dengeyi sağladı. Basit top kayıpları olmayınca PSG’nin kolay pozisyona girmesinin de önüne geçildi. İlk yarı 0-0 tamamlandı.





DEFANS YERLEŞEMEDİ, PSG’NİN GOLÜ GELDİ







PSG ikinci yarıya da baskılı başları. Galatasaray’ı hataya zorlayan Fransız ekibi, 51’de Di Maria ile etkili oldu. Muslera ile karşı karşıya kalan Arjantinli’nin vuruşunu Muslera kurtardı. Anca bu pozisyonun hemen ardından gol geldi. 52. dakikada Sarı-Kırmızılı takım hücum dönüşü dağınık kalınca hızlı paslara gelen PSG, Icardi ile skoru 1-0’a getirdi. Galatasaray golden sonra baskı oluşturdu. Falcao’nun kafa vuruşu kaleciyi geçti ancak savunma çıkardı. Babel ile de beraberlik fırsatı kullanılamadı. Son vuruşlar etkisiz kalınca Fransız ekibi oyununu toparladı.





TERİM’İN SON HAMLESİ İŞE YARAMADI







Fatih Terim’in golden sonra Feghouli ve Andone hamleleri bonuç vermedi. Oyunu soğutmayı ve tempoyu düşürmeyi başaran PSG hakemin bitiş düdüğüyle birlikte maçı 1-0 kazandı. Sarı-Kırmızılı takım gruptaki 3. maçını Real Madrid ile İstanbul’da oynayacak. PSG ise Brugge deplasmanına gidecek.





REAL MADRİD YİNE KAZANAMADI







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