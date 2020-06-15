Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Rize'de kayıp: İşte son puan durumu... /15 Haziran 2020 00:08

Galatasaray, Rize'de kayıp: İşte son puan durumu...

Yaklaşık 3 aylık bir koronavirüs arasından sonra yeniden başlayan Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup olarak ayrıldı.

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Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik serisini de yitirirken Rizespor ise 8 maç sonra galibiyet ile tanıştı. Galatasaray’da yenilginin yanı sıra Muslera ve Andone’nin talihsiz sakatlıklarının üzüntüsünü yaşarken Adem Büyük kırmızı kart, Ryan Donk da sarı kart nedeniyle önümüzdeki hafta için cezalı duruma düştüler.

Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Süper Lig’de 8 maç sonra galibiyet ile tanışırken 3 puanı getiren golleri Milan Skoda ve Tunay Torun kaydetti. Galatasaray ise Süper Lig’de 10 maçlık yenilmezlik serisini yitirirken 2020’de ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmada 42. dakikada Milan Skoda ile öne geçerken Tunay Torun, 53. dakikada skoru 2-0 yaparak takımını galibiyete taşıdı. Rizespor, bu sonuçla puanını 28’e yükseltti.

Andone ve Muslera’nın sakatlandığı, Ryan Donk ile Adem Büyük’ün de cezalı duruma düştüğü Galatasaray, 50 puanda kaldı.

SON PUAN DURUMU:

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