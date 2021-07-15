Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Rosier için son noktayı koydu /15 Temmuz 2021 00:35

Galatasaray Rosier için son noktayı koydu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosunda kiralık olarak yer alan Rosier ile ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Geçen sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan ve bonservisi Sporting'te bulunan Fransız sağ bek Valentin Rosier için Galatasaray ile Beşiktaş'ın yarıştığı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'tan Habertürk TV'de konuya dair yalanlama geldi!

Dört büyük kulübün başkanı Habertürk TV'de Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırırken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfere dair bir açıklama da yapıldı. Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Fransız sağ bek ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilirken Portekiz basını sarı-kırmızılıların Rosier'in bonservisi için Sporting ile anlaştığını öne sürmüştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise bunu yalanladı.

Habertürk TV'ye konuşan Elmas, "Biz 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen bir oyuncuyla ilgilenmeyiz. Rosier gündemimizde yok" dedi. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de ricası üzerine Galatasaray'ın Valentin Rosier için yaptığı girişimlerden vazgeçtiği öğrenildi. Rosier'in önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.
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