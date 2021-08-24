Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Rumen ismin transferini açıkladı /24 Ağustos 2021 20:34

Galatasaray Rumen ismin transferini açıkladı

Galatasaray, Olimpiu Morutan transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği Olimpiu Morutan ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SHABER3.COM

Kulüpten yapılan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Morutan, bugün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gidecek. Artık Galatasaray'ın futbolcusu" ifadelerini kullanmıştı.Olimpiu Morutan'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

9. TRANSFER OLACAK

Transfer döneminde Galatasaray şu ana kadar Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini açıkladı.

Morutan'ın resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından sarı-kırmızılı takım bu sezonki 9 transferini yapacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Rumen ismin transferini açıkladı Sonraki Haber >>

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:44