Galatasaray sahasında Alanyaspor’a 1-0 yenildi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti.Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 87’nci dakikada Candeias kaydetti.





Borja sol kanatta hızlandı ve içeri yerden sert kesti. Savunmanın ıskaladığı topa vuran Candeias’ı kaleci Muslera engellerken, seken topa bir kez daha vuran Candeias takımına 3 puanı kazandırdı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kalırken, Aytemiz Alanyaspor ise puanını 9’a yükseltti.





YEDLIN VE BABEL'E TEPKİ





Galatasaraylı taraftarlar, performansından memnun olmadığı DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'e tepki gösterdi. Yedlin, 73'üncü dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktığı sırada sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslandı. Maçın 77'nci dakikasında oyuna giren Ryan Babel de topu ayağına aldığı bölümlerde sarı kırmızılı taraftarların tepkisine maruz kaldı.





NELSSON VE VAN AANHOLT'A DESTEK





Maç bittikten sonra oyuncuların soyunma odasına girdiği sırada, bu sezon başında kadroya katılan Patrick Van Aanholt ile Victor Nelsson sahada kalarak sarı kırmızılı taraftarları desteklerinden dolayı alkışladı. Sarı kırmızılı taraftarlar da iki oyuncunun lehine tezahüratlarda bulundu.



