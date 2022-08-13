Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini yaşarken, Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz attı.





Okan Buruk yeni transfer Midtsjö'ye 11'de ilk kez şans verdi. Dünyaca ünlü yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-Kırmızlı ekip maçta birçok gol kaçırdı.







Patrick van Aanholt'un sol kanattan yaptığı ortaya Alexis Perez ters bir vuruş yaptı. Kaleci Onurcan bu topu başarılı bir şekilde karşıladı. Galatasaray 13. dakikada gole çok yaklaştı! Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Kerem dönerek vuruşunu yaptı, kaleci Onurcan müthiş çıkardı.





Galatasaray 36 dakikada rakip kalede yine tehlikeli bir atak yaptı. Sağ taraftan kullanılan kornerde top arka direğe açıldı, müsait durumdaki Sergio Oliveira topa istediği gibi vuramadı. Böylece ilk yarıda gol olmadı.





İkinci devrenin 50. dakikasında Midtsjö sağ kanattan koşu gösteren Boey'e yerden sert bir ara pas göndermek istedi ancak top, Fransız oyuncu için çok hızlı. 56. dakikada bu kez Giresunspor etkili geldi, sağ çaprazda topla buluşan Serginho yerden ortasını yaptı, Bajic topa yetişemedi.





Galatasaray 65. Dakikada gole yaklaştı, Nelsson'un pasında savunma arkasında topla buluşan Seferovic, vuruşunu yaptı ancak zayıf bir vuruş oldu ve auta çıktı.









69. dakikada maçın hakem, Kadir Sağlam'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle oyun bir süreliğine durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Kadir Sağlam maçı kaldığı yerden devam ettirdi.



Karşılaşma boyunca Galatasaray etkili ataklar geliştirdi ancak son paslarda yapılan hatalar net gol pozisyonlarına engel oldu. Kaptığı toplarla etkili olmaya çalışan Giresunspor, Abdulkerim'in geri pasında araya giren Borja Sainz ile 77. dakikada 1-0 öne geçmeyi başardı.



Bu andan sonra Galatasaray'ın atakları devam etti ama maçta başka gol olmadı.



