Galatasaray, Şampiyonlar Ligi aşkına! Molde’yi 90+3’te yıktı: 3-2

Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin ilk 11’inde yer alan Lucas Torreira’ya cezası nedeniyle Molde karşısında görev veremedi. Tecrübeli teknik adam, sağ kanatta ise Barış Alper’in yerine Yunus’u oynattı.





Karşılaşmanın kadrosunda yer alan Tete, mücadeleye yedeklerde başladı.





Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi. Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti.





Molde şehri nüfusunun yaklaşık 3’te biri statta maçı izledi. Norveç’in kuzeyindeki yaklaşık 30 bin nüfuslu Molde kentinde yapılan müsabakaya yaklaşık 11 bin kapasiteli Molde Stadı ev sahipliği yaptı. Tribünler, güvenlik amaçlı boş bırakılan yerler haricinde tamamen doldu.





Sözcü'de yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin ilk maçında Molde ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Molde Aker Stadı’nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-2 kazanarak gruplara kalma yolunda avantaj elde etti. Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.Maça hızlı başlayan Molde 8. dakikada Ellingsen ile öne geçti. 25. dakikada Sergio Oliveira frikikten skora dengeyi getirdi. 29’da Yunus’un enfes pasında Icardi ceza sahası içerisinde çok şık bir şut çekerek topu filelere gönderdi: 2-1. İkinci yarıya da hızlı başlayan ve ataklarla tehlikeli olan Molde 56. dakikada Haugen ile skoru 2-2’ye getirdi. Oyuna sonradan giren Norveçli Midtsjö, kendi ülkesinde Icardi’nin pasında topu boş kaleye gönderip 90+3’te skoru belirledi: 3-2.Galatasaray’da Yunus’un 43. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta top filelere gitti ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem öncesinde Mertens’in rakibine faul yaptığını işaret edip golü iptal etti.– 8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik’in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen’in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.– 25. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği buldu. Yunus’un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom’ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1.– 29. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus’un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom’un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2.– 56. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon’un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2.– 90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper’in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö’ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3.UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç temsilcisi Molde’ye konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, son yaptıkları müsabakanın ilk 11’inde 2 değişikliğe gitti.Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. eleme turundan başlayan sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisi Zalgiris ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek play-off turuna geldi.Bu turun ilk maçında deplasmanda Molde ile karşılaşan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasındaki Trabzonspor maçının ilk 11’inde biri mecburi 2 değişiklik yaptı.Galatasaray, Molde Stadı’nda yapılan karşılaşmaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu bekledi.Galatasaray’ın yeni transferi Tete, Molde maçında ilk kez kadroya girdi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı takıma imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün UEFA listesine ekletildi.Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı’nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.Molde’nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray’a karşı forma giyemedi.2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde’ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.