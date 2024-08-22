Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını kaybetti

Wankdorf Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Young Boys 2-0 önde kapatırken goller; 4. ve 45+4. dakikalarda Joel Monteiro'dan, 86. dakikada ise penaltıdan Ugrinic'ten geldi.



Galatasaray'ın gollerini ise 66. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi, 66. dakikada ve 72. dakikada kaydetti. Michy Batshuayi, 6 dakikada bulduğu 2 golle maça damgasını vurdu.



Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 84. dakikada penaltıya sebep olan pozisyon sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle maçı tribünden izlerken, yedek kulübesinde yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yer aldı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray turu İstanbul'daki rövanş maçına bırakmış oldu. Rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak.