Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

Sarı-kırmızılılar, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacaktı.Ancak Galatasaray, bu maçta bir ilke de imza attı. 26 maç sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda gol yemedi.





Galatasaray'ın deplasmanda gol yemediği son maç, 18 Eylül 2002'de oynanan Lokomotif Moskova maçıydı. O maçtan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı.





Fatih Terim'den ise maç sonu ilk değerlendirmede, "Muhakkak ki kazanmak isterdik. Bence keyifli bir maç oldu. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman maç geldi. 60'tan sonra bizim fiziksel olarak sahada kalmamız da beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde dışarıda kaybetmemek önemli" açıklaması geldi.





Gecenin diğer maçında Olimpiyakos, evinde Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.Galatasaray'ın grubundaki diğer maç ise PSG ile Real Madrin arasında oynanacak.