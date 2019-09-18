Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı /18 Eylül 2019 23:09

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçında Belçika deplasmanında Brugge ile berabere kalarak 1 puan aldı.Sarı-kırmızılı takım, A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk olurken maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0'lık eşitikle sonuçlandı.

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Sarı-kırmızılılar, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacaktı.Ancak Galatasaray, bu maçta bir ilke de imza attı. 26 maç sonra Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda gol yemedi. 

Galatasaray'ın deplasmanda gol yemediği son maç, 18 Eylül 2002'de oynanan Lokomotif Moskova maçıydı. O maçtan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Fatih Terim'den ise maç sonu ilk değerlendirmede, "Muhakkak ki kazanmak isterdik. Bence keyifli bir maç oldu. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman maç geldi. 60'tan sonra bizim fiziksel olarak sahada kalmamız da beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde dışarıda kaybetmemek önemli" açıklaması geldi.

Gecenin diğer maçında Olimpiyakos, evinde Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.Galatasaray'ın grubundaki diğer maç ise PSG ile Real Madrin arasında oynanacak.
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