Galatasaray kupasına kavuştu!

KUPA GETİRİLDİ

Şampiyon Galatasaray'ın kupası stadyuma getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri kutlamalar devam ederken kupayı standa bıraktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay ve Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş'tan kupayı devraldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tribünleri teker teker selamladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk sahneye gelen ilk isim oldu. Galatasaray'da başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Ahmet Cemal Özgörkey de sahneye davet edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un sahneye davet edilmesi sonrası alkışlarla tempo tuttu. Galatasaray'da yönetimin ardından sahneye Futbol A Takım İdari ve Teknik Kadrosu davet edildi.

BURUK MADALYAYI OĞLUNA TAKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonlukları da hatırlatıldı ve kupa töreni için sahneye çağrıldı. Okan Buruk, tribünlerin alkışları eşliğinde sahaya çıktı. Okan Buruk'un imza törenindeki sözleri stadyumda yankılandı. Okan Buruk, eşi Nihan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk'la sahaya çıktı. Buruk, madalyasını oğlu Ali Yiğit'in boynuna taktı.

Galatasaray'ın genç yıldızları toplu bir şekilde sahneye çıktı. Genç futbolcular alkışlar eşliğinde platforma doğru yöneldi. 'Geleceğin Galatasaray'ı' olarak lanse edilen Jankat Yılmaz, Ali Turan Bülbül, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman ardından sahneye çıktı.

ADEKUGBE AĞLADI





Galatasaray'ın ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna dahil ettiği Samuel Adekugbe kutlamalarda gözyaşlarını tutamadı. Deprem felaketine Hatay'da bulunan Kanadalı futbolcu Erden Timur'a sarıldı.









MIDTSJO KATILAMADI, EMRE TAŞDEMİR DUYGULANDIRDI





Fredrik Midtsjö eşi doğum yapacağı için ülkesine döndü. Norveçli futbolcu bu nedenle kutlamalara katılamadı. Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Emre Taşdemir, Ahmet Çalık'ın fotoğrafıyla sahneye çıktı ve duygusal anlar yaşandı. Abdülkerim Bardakcı üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı bulunan formayla seremonide yer aldı. Ahmet Çalık'la uzun yıllar birlikte forma giyen başarılı stoper duygusal anlar yaşadı. Okan Buruk bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Yiğit Buruk da gözyaşlarını tutamadı.





Şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera kaldırdı.





ŞAMPİYONLUK MESAJLARI





Sarı-kırmızılıların genç yıldızları kutlamalarda Galatasaray Televizyonu'na konuştu. Genç yıldızlar şu ifadeleri kullandı:





Hamza Akman: Tüm takım arkadaşlarıma, abilerime teşekkür ederim. Emeklerimizin karşılığını aldık. Fenerbahçe galibiyeti pastanın üzerindeki çilek gibi oldu.





Efe Akman: Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışırdı.





Jankat Yılmaz: Böyle bir tecrübeye erken yaşta katılmak önemli bir gurur. Umarım önümüzdeki yıllarda daha çok şampiyonluk yaşarız.





Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens yaptığı açıklamada, "Buradaki ilk sezonum ve ilk geldiğim sezon şampiyon oldum. Bu benim için çok önemli ve değerli. Kolay değildi, özellikle geçen sene alınan sonuçlar itibarıyla. Çok fazla değişiklik oldu ve çok fazla oyuncu geldi ama biz grup olarak şampiyon olduk" dedi.





Kaptan Fernando Muslera ise açıklamasında, "Geçen hafta amacımıza ulaştık. 12 yılda 6 kupa aldım. Gurur duyuyorum. Hep birlikte çalıştık ve amacımıza ulaştık" diye konuştu.