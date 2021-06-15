Samanyolu Haber /Gündem / 'Galatasaray seçimlerine AKP müdahalesi' iddiası /15 Haziran 2021 13:29

'Galatasaray seçimlerine AKP müdahalesi' iddiası

Galatasaray yöneticisi olan ve hafta sonu yapılacak seçimde bir listede yer alıp 2. Başkan adayı olan Abdurrahim Albayrak'ın, Erdoğan'ın kendilerini desteklediğini söyleyerek oy istediği öne sürüldü.

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Galatasaray, bu hafta sonu 5 adaylı bir seçime gidecek.

Seçim öncesi bir başkan adayının listesinde yönetici olarak yer alan bir isimle görüştüğünü söyleyen gazeteci Haluk Yürekli, Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi listelerini desteklediğini söyleyerek oy istediğini öne sürdü.

Yürekli, "Abdurrahim Albayrak, AKP ilçe başkanı olan ve aynı zamanda Galatasaray taraftar derneklerinde olan isimler var, o isimleri arayıp 'Beyefendi benim aday olmamı istedi, siz ne yapıyorsunuz, bizden başkasına oy verirseniz beyefendiye ayıp etmiş olursunuz' demiş" aktarımında bulundu.

Albayrak seçimde Yiğit Şardan'ın listesinde 2. Başkan olarak yer alıyor.
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