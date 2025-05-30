Galatasaray sezonu galibiyetle noktaladı





11'DE 3 DEĞİŞİKLİK





ALİ ASAF'IN BALONLARI

8 aylıkken kanserle mücadele etmeye başlayan ve 3 yaşında bu zorlu hastalığı yenen Ali Asaf Demir, hayalini kurduğu anı RAMS Park'ta yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan dileği sonrası binlerce kişinin katıldığı balon uçurma etkinliğinden sonra, bu kez Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le birlikte sahaya çıktı. Küçük Ali Asaf, orta sahada sarı-kırmızılı balonları gökyüzüne bıraktı. Tribünler, minik savaşçıyı alkışlarla ve tezahüratlarla onurlandırdı.





Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir FK'yı ağırladı. Saat 20.00'de başlayan mücadelede orta hakemlik görevini Buğra Taşkınsoy üstlenirken, yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Caner Özaral oldu.Ligin 37. haftasında deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitti. Günay Güvenç, Kerem Demirbay ve Alvaro Morata yerine bu kez Fernando Muslera, Yusuf Demir ve Victor Osimhen ilk 11'de sahaya çıktı. Genç yetenek Yusuf Demir, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Daha önce forma giydiği 12 lig maçının tamamında oyuna sonradan dahil olmuştu.Mücadelenin ilk 45 dakikası, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.İlk Yarıdan Önemli Anlar:14. dakikada Galatasaray kornerden etkili geldi. Mertens’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Osimhen’in kafa vuruşu sonrası top havalandı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen’in ardından savunmada Ousseynou Ba’nın elle müdahalesi sonrası hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.15. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Dries Mertens, topu sağ köşeden ağlara göndererek Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.16. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Jerome Opoku’nun sağdan yaptığı ortada, Galatasaray savunmasında Carlos Guesta’nın hatası sonrası top Joao Figueiredo’nun önünde kaldı. Figueiredo’nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.17. dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Ismail Jakobs’un sol kanattan yaptığı ortada Yusuf Demir altıpasın sağından kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı gitti.Galatasaray sahasında Başakşehir FK’yı 2-0 mağlup etti.