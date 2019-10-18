Galatasaray-Sivasspor maçında tam 5 gol vardı

Galatasaray, Real Madrid maçı öncesi 10 kişi kalan Sivasspor karşısında futbol olarak tat vermedi. Sarı-kırmızılı takımda savunma alarm verdi. İki gol atan Andone kendini gösterdi.





Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Lig ikincisi Sivasspor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Florin Anodene’nin attığı iki ilk 45 dakikaya damga vurdu. İkinci yarıda Babel, Aslan adına bir gol daha kaydetti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarı 10 kişi kalan rakibine 2-1 mağlup oldu. Oyunu 90 dakika boyunca bırakmayan Kırmızı-Beyazlı takım Kone ve Erdoğan ile iki gol kaydetti. Bu goller puan için yeterli olmadı. Galatasaray 13 puana yükselirken konuk ekip Sivasspor 12 puanda kaldı.





GALATASARAY İÇİN KRİTİK MAÇTI







Milli maç arasının ardından Galatasaray, lig ikincisi Sivasspor’u ağırladı. Sezonu sıkıntılı başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oynayacağı maç öncesi Sivas mücadelesini kazanarak moral bulmak istiyordu. Fatih Terim hafta içinde oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini de göz önüne alarak kadroda revizyonda bulundu. Şener, Emre Mor, Emre Tasdemir, Andone ve Ömer Bayram ilk 11’de oynama şansı buldu.





Galatasaray 5. dakikada direğe takıldığında oyunun hareketli geçeceği belli oldu. Emre Mor’un pası ile Şener topu cezasahasına gönderdi. Babel’in kafa vuruşu auta çıktı. Bu pozisyon sonrası oyun dengeledi ve iki taraflı oynanmaya başladı. Topu alan takım direk golü düşündü. Sivas taktik ve oyun anlayışı olarak daha dengeliydi. Mert Hakan ve Fernando ile de etkili oldu. Hatta Galatasaray’ın golüne kadar Sivas’ın gole daha yakın olduğunu söylemek mümkündü. Mert Hakan’ın bencilliği, Muslera’nın başarısı konuk ekibi golden etti.





SİVAS GOLLERİ KAÇIRDI, ASLAN ANDONE İLE KAÇIRMADI





Maçın 20. dakikasında Sivas adına büyük bir fırsat kaçtı. Mert Hakan ilk pozisyonda boş durumdaki arkadaşını görmeyerek Muslera’nın üzerine gitti. Vuruşu kaleciden döndü. Dönen Topu Fernando tamamladı ancak top direğe takıldı. Bu pozisyon sonrası Galatasaray’ın golü geldi.





21. dakikada hızlı çıkan Sarı-Kırmızılı takım Andone ile kaleye yöneldi. Topu orta alandan ceza sahasına kadar taşıyan Rumen oyuncu çaprazdan yaptığı şık vuruşla skoru 1-0’a getirdi. Babel ile ikinci gol şansını kullanamayan Aslan, 41’de Andone ile penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Aaron’un müdahalesi ile Andone yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Rumen oyuncu skoru 2-0 yaptı. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.





İKİNCİ YARININ BAŞINDA KIRMIZI KART ÇIKTI







Maçın ikinci yarısına Sivasspor adeta 10 kişi başladı. 48. dakikada Cofie ikinci sarı karttan kırmızıyı görünce oyunun rengide değişti. Sarı-Kırmızılı takım, geniş alan bulmaya başladı. Emre Mor ile üçüncü gol fırsatından yararlanamazken oyunun tüm hakimiyeti Galatasaray’a geçti. Ancak Sarı-Kırmızılı takım üretkenlik açısından sıkıntılıydı.





SİVAS GOLÜ ATTI, BABEL CEVAP VERDİ





Galatasaray’ın topa hakim olması Sivas’ın topu kaptığında etkili olmasının önüne geçemedi. 69’da çabik oynayan konuk ekip golü buldu. Uğur topu kale çizgisine kadar taşıdı ve içeriye çevirdi. Kale sahası içinde bulunan Kone skoru 2-1 yaptı.





Sarı-Kırmızılı takım Kone’nin golüne cevap vermekte gecikmedi. 74’te Babel topla ceza sahası önünde buluştu. Topu içeri kat ederek önüne açan Hollandalı oyuncu uzak köşe gönderdiği sert şutla farkı yine ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı.





SİVAS DURUMU 3-2’YE GETİRDİ AMA YETMEDİ





Konuk ekip 10 kişi kalmasına rağmen direncini ortaya koydu. Galatasaray’a karşı her fırsatta golü arayan Kırmızı-Beyazlı ekip, 84’te Emre Kılınç yine soldan bindirme yaptı. İçeri çevirdiği topa Erdoğan dokunarak durumu 3-2 yaptı. Maçın uzatma bölümünde Donk’tan ceza sahası içinde şık bir şekilde sıyrılan Erdoğan topu penaltı noktasındaki Armin’e çıkardı, boş durumdaki vuruşu auta gitti. Bu fırsat kaçınca mücadele de 3-2 Galatasaray lehine tamamlandı.





MAÇ KADROSU





Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Luyindama (Dk. 74 Donk), Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Seri), Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Belhanda (Dk. 83 Yunus Akgün), Babel, Andone





Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Armin Derlek), Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 82 Erdoğan Yeşilyurt)





Goller: Dk. 22 Andone ve Dk. 42 (Penaltıdan), Dk. 74 Babel (Galatasaray), Dk. 69 Kone, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivassppor)





Kırmızı kart: Dk. 48 Cofie (Demir Grup Sivasspor)





Sarı kartlar: Dk. 24 Luyindama, Dk. 62 Andone, Dk. 78 Ömer Bayram, Dk. 85 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 31 Fernando, Dk. 32 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam