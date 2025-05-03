Galatasaray Sivasspor'u 4 golle geçti, zirvede fark 8'e çıktı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u adeta gol yağmuruna tuttu. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğundaki puan farkını 8'e yükseltti.



Galatasaray'ın golleri ilk yarıda peş peşe geldi. 9. dakikada Yunus Akgün'ün başlattığı atakta Eren Elmalı'nın ortasını tamamlayan Lucas Torreira perdeyi açtı. 15. dakikada Osimhen'in takipçiliğiyle skor 2-0'a gelirken, 21. dakikada Barış Alper Yılmaz ceza yayı üzerinden uzak köşeye gönderdiği şutla farkı üçe çıkardı. Dakikalar 31'i gösterdiğinde ise sahneye yeniden Osimhen çıktı ve skoru 4-0'a taşıdı.



Sivasspor'un tek golü 33. dakikada Rej Manaj'dan geldi.



İlk yarısı 4-1 tamamlanan maçta ikinci devrede skor değişmezken, Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız döndü. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.