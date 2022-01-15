Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, sportif direktörlük için yeni bir isimle anlaştı /15 Ocak 2022 18:18

Galatasaray, sportif direktörlük için yeni bir isimle anlaştı

Galatasaray Spor Kulübü, sportif direktörlük görevi için Mario Branco ile anlaşmaya vardı

SHABER3.COM

Galatasaray'da yapılanma devam ediyor. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'i getiren sarı-kırmızılılar, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı.

Sarı-kırmızılıların yeni sportif direktörü, dün Beşiktaş- Gaziantep FK maçını  izledi.

Mario Branco bugün de Karagümrük-Rizespor maçını statta takip etti. Anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. 



Mario Branco kimdir?

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.
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