Galatasaray ‘Squid Game’ göndermeli paylaşım yaptı

Son günlerin en popüler dizisi ‘Squid Game’, Süper Lig’in de gündeminde. Beşiktaş’ın ligde Başakşehir’e 3-2 yenildiği maçın ardından Galatasaray’dan ilginç bir paylaşım geldi. Güney Kore yapımı dizide geçen bir bölümle ilgili gönderme yapan sarı kırmızılılar “Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz” ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı. Dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunundan alıntı yapılan tweet, kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı. İşte Galatasaray’ın 4 yıldız göndermeli ‘Squid Game’ paylaşımı: