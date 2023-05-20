Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğun kapısını sonuna kadar açtı /20 Mayıs 2023 22:11

Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluğun kapısını sonuna kadar açtı

Galatasaray, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı.

79 puana yükselen sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
PUAN KAYBETSE DAHİ ŞANSI VAR

Galatasaray’ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe’nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.

Bu arada Galatasaray’ın bu galibiyetiyle Beşiktaş’ın ligde şampiyonluk şansı kalmadı.
TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı.

Maç sonunda tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

Karşılaşmada Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri atan Icardi, kızlarıyla galibiyet “üçlü”sü çektirdi.

Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.
SAHASINDAKİ SON 16 MAÇI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı’ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
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