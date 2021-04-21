Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray - Trabzonspor derbisinde 2 gol vardı /21 Nisan 2021 21:55

Galatasaray - Trabzonspor derbisinde 2 gol vardı

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya geldi. Karşılıklı birer golün olduğu maç 1-1 sona erdi.

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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili ekip, 76'da Edgar Ie ile deplasmanda öne geçti. Galatasaray, 90+5'te Emre Akbaba'nın golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray pozisyon üretmekte zorlanırken konuk ekip daha etkili olan taraftı.

Trabzonspor 10. dakikada Bakasetas’la tehlike meydana getirdi. Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye ynelen topu Muslera son anda kornere çeldi.

12. dakikada ev sahibi ekip Emre Kılınç’la gole yaklaştı. Taylan'ın derin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta hemen önündeki Vitor Hugo'ya çarpan top kornere çıktı.

Trabzonspor 25. ve 26. dakikada üst üste pozisyonlar yakaladı. Djaniny'nin kafayla indirdiği topla savunma arkasına sarkan Bakasetas'ın sert şutunda Muslera son anda topu kornere çeldi.

Köşe vuruşunda ön direkteki Ekuban'ın çevirdiği topa kale alanında Nwakaeme kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Trabzonspor, 76. dakikada Edgar Ie ile golü buldu. Konuk ekibin atağında Bakasetas'ın ceza alanına doldurduğu topu Galatasaray savunması uzaklaştıramadı. Ceza alanı ön çizgisinde topu kontrol eden Edgar Ie ayağının üstüyle çok sert ve düzgün vurarak takımını öne geçirdi.

80. dakikada Emre Kılınç’la Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattan Saracchi'nin ortaya çevirdiği topa ceza alanı ön çizgisinden Emre Kılınç gelişine çok etkili vurdu. Kaleci Uğurcan çizgi üzerinde topu son anda kontrol etti.

Galatasaray 90+6'da Emre Akbaba ile beraberlik golünü buldu. Ömer Bayram'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Marcao'nun geriye çıkardığı topa Taylan sol ayağıyla vurdu. Uğurcan'ın sektirdiği topu kale ağzında Emre Akbaba tamamladı ve skoru eşitledi.

Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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