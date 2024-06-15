Galatasaray transfer atağında: Hedef sağ bek ve yıldız 8 numara

Sağ bekte aralarında Wan-Bissaka, Mazraoui ve Zeki Çelik’in yer aldığı geniş bir liste üzerinde çalışılıyor. 8 numara adaylarının başında ise Bayer Münih’li Groetzka geliyor.





Turnuva sonrası ise astronomik bir teklif gelebileceği duyumları nedeniyle oyuncu izlemelerine devam ediliyor.





Cimbom, Oğuz için de doğru fiyatın oluşmasını bekliyor.





Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre son iki sezonun şampiyonu Galatasaray serisini sürdürmeye, beşinci yıldızı takmaya ve Avrupa’da başarılar kazanmaya odaklandı.Taraftarlar ve camia transfer beklerken sarı-kırmızılı idareciler kısa ve uzun planlar hazırladı. Önceliği iyi bir sağ bek ve yıldız statüsünde bir 8 numaraya verildi.Yönetim diğer transferler için de Avrupa Şampiyonası sonrasına odaklandı. Teklifler alan Kerem Aktürkoğlu’nun kararını bekleyen yönetim, Barış Alper Yılmaz’ı ise elden çıkarmak istemiyor.Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde ısrarlı. Cimbom, sezonun en büyük çıkış yapan kanat oyuncularından olan Oğuz’u, Kerem Aktürkoğlu’nun birinci alternatifi olarak düşünüyor.Bu oyuncuya Fenerbahçe’nin de yakın ilgi göstermesi, fiyatın armasına neden oldu. Alanyaspor’un Galatasaray’ın 4 milyon Euro artı takas teklifine karşı talebini 6 milyon Euro’ya çıkardığı öğrenildi.Sarı-kırmızılıların elde tutmak istediği diğer isimler Victor Nelsson ile Davinson Sanchez...İki stoperin talipleri de fazla. Nelsson’u Alman ve İngiliz kulüpleri yakından izliyor. Sanchez ise Napoli’nin radarında.