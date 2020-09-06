Galatasaray transferi resmen açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta, 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzun Johnathan Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.NBA geçmişi de olan Jonathan Williams, 2.06 cm boyunda olan oyuncu uzun forvet ve pivot pozisyonlarında forma giyebiliyor.





Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Atletizmi, çabuk ayakları ve sahayı koşabilme yetileriyle ön plana çıkan Johnathan Williams yeni sezonda takımımızın formasını giyecek. Oyuncumuza hoş geldin der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.