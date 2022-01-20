Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray tribünlerinde 'Fatih Terim' sesleri /20 Ocak 2022 22:26

Galatasaray tribünlerinde 'Fatih Terim' sesleri

Galatasaray'ın Nef Stadı'da Kasımpaşa'ya 3-1 yenildiği maç sırasında sarı kırmızılı taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar Fatih Terim lehine de tezahüratta bulundu.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yönetim ve başkan Burak Elmas’a tepki gösterdi.

32. dakikada Morutan’ın yerde kalmasının ardından penaltı bekleyen futbolcular ve tribünlerin tepkileri sonuçsuz kaldı. Oyun devam ederken, 35. dakikada Galatasaray taraftarının tepki tezahüratları geldi. “Yönetim istifa” çağrısı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar ardından “Hakemler doğruyor. Burak Elmas susuyor” şeklinde bağırdı.

Kaleci İsmail Çipe’yi de ıslıklayan Galatasaray taraftarı, Fatih Terim lehine de “İmparator Fatih Terim” tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, takımlarını 2-1 geride olduğu 82. dakikada ise “Söylesene Burak Elmas takım niye oynamıyor?” tezahüratında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray tribünlerinde 'Fatih Terim' sesleri Sonraki Haber >>

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

Yunanistan yeni savaş uçakları ile gövde gösterisi yaptı

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Vefa Ve Izdırap İle Bir Hatim'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:00:36