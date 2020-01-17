Galatasaray üç yıldızın lisansını çıkardı

Sarı kırmızılı kulüp Leipzig’den kiraladığı Marcelo Saracchi’yi TFF’ye bildirerek lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Teknik Direktör Fatih Terim’in şans vermesi durumunda pazar günü ligde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyecek.







Galatasaray, Saracchi transferinden sonra Onyekuru’nun da lisansını çıkarttı. Onyekuru da Denizlispor maçında şans verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek.





Son olarak Jesse Sekidika için de TFF’ye bildirimde bulunuldu ve Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı üç ismin de lisans işlemlerini tamamlamış oldu.



