Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray üç yıldızın lisansını çıkardı /17 Ocak 2020 20:31

Galatasaray üç yıldızın lisansını çıkardı

Galatasaray, devre arasında transfer ettiği üç futbolcunun da lisansını çıkardı.Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’da Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada lisansı çıkarılmadığı için forma giyemeyen yeni transferlerden Marcelo Saracchi için lisans işlemleri tamamlandı.

SHABER3.COM

Sarı kırmızılı kulüp Leipzig’den kiraladığı Marcelo Saracchi’yi TFF’ye bildirerek lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Teknik Direktör Fatih Terim’in şans vermesi durumunda pazar günü ligde Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyecek.

Galatasaray, Saracchi transferinden sonra Onyekuru’nun da lisansını çıkarttı. Onyekuru da Denizlispor maçında şans verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Son olarak Jesse Sekidika için de TFF’ye bildirimde bulunuldu ve Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı üç ismin de lisans işlemlerini tamamlamış oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray üç yıldızın lisansını çıkardı Sonraki Haber >>

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:49:47