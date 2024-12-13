Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, UEFA'da play-off'u garantiledi /13 Aralık 2024 14:18

Galatasaray, UEFA'da play-off'u garantiledi

Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamayı garantiledi. Namağlup olarak grup aşamasını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 12 puanla 6. sırada yer alırken, hedefini Avrupa'da ilk 8'e girip doğrudan son 16 turuna yükselmek olarak belirledi.

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Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi. Sarı-kırmızılılar, altı haftayı üç galibiyet ve üç beraberlikle tamamladı ve topladığı 12 puanla altıncı sırada yer aldı. Namağlup olarak yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

AVRUPA'DA NAMAĞLUP DEVAM EDEN GALATASARAY'IN PLAY-OFF HEDEFİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. 21 Ocak 2025'te sahasında Dinamo Kiev ile, 30 Ocak 2025'te ise deplasmanda Ajax ile oynayacak olan sarı-kırmızılı takım, bu maçları minimum kayıpla geçerek ilk 8 içinde yer almayı planlıyor.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALLIĞINA İDDİALI
UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftada en çok gol atan 2 takımdan biri olan Galatasaray, 15 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Dries Mertens, 5 asistle en fazla gol pası veren oyuncu olurken, Yunus Akgün ise 5 golle gol krallığı yarışında iddialı bir şekilde ilerliyor.

HÜCUMDA ETKİLİ PERFORMANSI, SAVUNMADA ZAYIF KALDI
Galatasaray, hücumda etkili bir performans sergilerken savunmada sıkıntılar yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, play-off barajındaki ilk 24 takım arasında en fazla gol yiyen 2 takımdan biri oldu.

GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİ DE BELİRLENDİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde son iki haftasında 21 Ocak 2025’te Dinamo Kiev ve 30 Ocak 2025’te Ajax ile karşılaşacak. Bu kritik maçlarla ilgili detaylar ve gelişmeler ise Avrupa Ligi'nin takımlarını şekillendirecek.

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